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القيادة تهنئ رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده
تمنت له السعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم

القيادة تهنئ رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نجيب بوكيلة؛ رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس نجيب بوكيلة؛ رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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