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تامر عاشور عن «المهرجانات»: بتنّعش الجو في الأفراح والمناسبات..لكنها ليست أغاني

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تامر عاشور عن «المهرجانات»: بتنّعش الجو في الأفراح والمناسبات..لكنها ليست أغاني تامر عاشور عن «المهرجانات»: بتنّعش الجو في الأفراح والمناسبات..لكنها ليست أغاني

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قال المطرب تامر عاشور إنه يتعامل مع الفن والغناء بمنهجية الهاوي، وليس المحترف، مشيرًا إلى أن «الاحتراف يؤخر المبدع ويحصره في منطقة بعينها، لكنه يبحث دايمًا عن التجديد والتطوير من نفسها وشكل الأغنية التي يؤديها».

وأضاف «عاشور» في تصريحات لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، مساء الإثنين، أنه لا يعتبر أغاني المهرجانات أغاني بالتأكيد، والمصطلح السليم لها أنها مهرجان، مشيرًا إلى أن «إللي بيغنوها شباب كويسين، لكن مقاييس الأغنية لا تنطبق عليها وغير متوفرة بها، الكلمات والألحان والتوزيع وغيره».

وتابع: «الناتج السمعي لها في النهاية تبعث بالسعادة للناس في الأفراح والمناسبات، وبتنعنش الجو وده مش وحش، لكنها ليست أغنية في النهاية بالتأكيد، المهرجان قائم على الكلام دون لحن يشبه الراب بعض الشئ»، حسب قوله.

المصرى اليوم

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