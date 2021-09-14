إزالة العشوائيات والمخلفات بطريق الكباش استعدادا للموسم السياحي الجديد بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية.

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتفقد أعمال التجميل والتطوير الجارية بمنطقة حي المطار ومنطقة وسط وشرق والعمل على إزالة المخلفات والتشوة البصري لأي منظر عشوائي سواء على مرمى البصر بالشوارع أو أعلى أسطح المنازل ( البوص أو الجريد )، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد، وأعمال مشروع إحياء طريق الكباش.

استهدفت الجولة المرور على طريق المطار وطريق الكباش القبلي والبحري ونجع الترعة، مشددا بتكثيف حملات إزالة العشوائيات والمخلفات فوق أسطح المنازل على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة التفقدية حمادة عبدالمجيد عباس رئيس حي وسط والدوشي سيد أحمد نائب رئيس الحي ومحمد فوزي نائب رئيس حي المطار وحسام العمدة رئيس حي شرق ومحمد مدحت وأحمد أنور نواب رئيس حي شرق، وجارى استكمال الأعمال.