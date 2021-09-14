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فاجأت راندا أبوالحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في كلمتها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلب خاص على الهواء مباشرة.

وقالت «أبوالحسن»: «بوجه الشكر لفخامة الرئيس السيسي، شكراً على عملك الجبار، كلنا فخورين بمصر، أتمني لها مستقبل مزدهر»، وتابعت: «هناك طلب خاص مني شخصياً وهي أن والدتي جاءت من لبنان بشكل خاص لحضور تلك الفعالية ولها أمنية هو التصوير بجوار فخامتك»، حيث وافق الرئيس السيسي على الفور.

وصعدت والدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى المسرح، وقالت في كلمة للرئيس السيسي: «شرف كبير أن أكون هنا وبجوار فخامتك،

كل تقديري لجهودك للإصلاح والتنمية والاستثمار، شرف كبير أن أكون معاكم، بطلب من الله إنك تكون قدوة للزعماء في الوطن العربي».

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 وذلك خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بالعاصمة الإدارية.

وسلّم التقرير إلى الرئيس الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.