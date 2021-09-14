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بحضور 1500 شاب وشابة و3 أساقفة.. مؤتمر الشباب السنوي لمطرانية أبوقرقاص (صور)

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بحضور 1500 شاب وشابة و3 أساقفة.. مؤتمر الشباب السنوي لمطرانية أبوقرقاص (صور) بحضور 1500 شاب وشابة و3 أساقفة.. مؤتمر الشباب السنوي لمطرانية أبوقرقاص (صور)

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اختتم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص للأقباط الارثوذكس، مؤتمره السنوي، بعنوان «لايستهن احد بحداثتك» على مدار ثلاثة أيام، بحضور أكثر من ١٥٠٠ شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

دار المؤتمر حول النجاح في حياة الشباب وكيفية استثمار الوزنات التي منحها الله للإنسان باستخدام العقل، واستضاف لإلقاء المحاضرات، صاحبي النيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، والمحاضر الدولي الدكتور صموئيل لبيب.

وكرم الأنبا فيلوباتير في الختام خريجي الكليات والمعاهد على مستوى الإيبارشية الذين تجاوز عددهم ٩٠ شابًّا وشابة.

المصرى اليوم

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