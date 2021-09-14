معرض بورسعيد للكتاب يناقش «ادعاءات الإخوان»

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نظم معرض بورسعيد للكتاب، ندوة حوارية عن موسوعة الكاتب الإعلامى د. محمد الباز، حول موسوعة (المضللون.. وثائق كشف أكاذيب الإخوان) الصادرة في خمسة أجزاء عن هيئة الكتاب، وحاوره الكاتب والأكاديمي د. محمد عفيفى، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور لفيف من القيادات والكتاب والمثقفين

بدأ اللقاء بكلمة للدكتور محمد عفيفى تحدث فيها عن ماهية جماعة الإخوان المحظورة في التاريخ المصرى ووضع مدخلا لمناقشة د. الباز حول موسوعته، وتوضيح محتواها للجمهور.

ومن جانبه تحدث الكاتب والإعلامي الصحفي محمد الباز عن كل جزء من أجزاء الموسوعة الخمسة، وقال أنها تحتوى على شهادات وتقارير لعلماء ودعاة من الأزهر من العاملين وغير العاملين بالمؤسسات الدينية، وكتاب وأدباء كبار، وأبرز عدة نواحي لكذب وإدعاءات الجماعة المحظورة، وفند كل ما عرضه بالحجة والدليل.

بدأت المداخلات بكلمة للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن فترة صعبة مرت بها مصر خلال العقد الماضي، حيث كان قائدا لتأمين بور سعيد، وعاصر هذه الفترة وما دار خلالها من أحداث عصيبة، إلى أن تولى منصب محافظ بورسعيد، وما زال يعالج هذه الصعوبات والتحديات عبر العمل الدائم لمصلحة المواطن على أرض المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية والإسكان

حيث أكد أن محافظة بورسعيد على رأس المحافظات التي أنشأت مشروعات سكنية تخدم أبناءها، ولم يلتفت إلى عمل اللجان الإلكترونية التي تشتت الناس عن الإنجازات التي تتم على أرض المحافظة، وأكد بقوة أن الجماعة المحظورة لن تعود مرة أخرى إلى الظهور على الساحة المصرية.

وجاءت مداخلة أخرى من الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أكد خلالها عبر تحليل خطاب موجز لأحد شعارات المرحلة التي نشرتها الجماعة المحظورة وقت حكمها، وهو (نحمل الخير لمصر) أنه يشي بالفصل بين الجماعة والوطن، وأن الجماعة تأتى أولا ثم هوة كبيرة وتأتى مصر في ذيل الشعار، وبأن انغلاق الجماعة على نفسها لم يتح لأحد من خارجها أن يأخذ حقا بجوار أبنائها، فإما أن تكون معنا أو تحرم من أي حق.

وتوالت المداخلات تصب في اتجاهات مختلفة تبرز أهمية الوعى وتوضيح الصورة عبر مناقشة الأفكار، والتوجه الإعلامى الجيد لإظهار الوجه القبيح الذي يأتى عبر القنوات الداعمة لهذه الجماعة المحظورة.

وأخذ د. الباز، يجيب عن أهمية دور الإعلاميين المصريين في دعمهم للدولة المصرية من خلال تفهم أن الدولة تنهض تنمويا في شتى المجالات، فيجب توجيه كل الدعم من أجل تحقيق هذا التحول الكبير في صورة مصر والجمهورية الجديدة.

وانتهى اللقاء على وعد بتلبية مطلب بعض المثقفين بتنظيم ندوات يحضرها الكاتب والإعلامي محمد الباز، للنشء وطلبة الجامعة، لتوضيح ومناقشة هذه الأفكار وتوضيح المفاهيم الخاطئة لهذه الجماعة مساهمة في تصحيح الوعى والارتقاء بجيل يليق بمصر الجديدة.