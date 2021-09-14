النائب العام في ليبيا يهدد بوضع وزيرة الخارجية تحت المساءلة الجنائية

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هدد النائب العام الليبي، الصديق الصور، بملاحقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، بتهمة تجاوز الصلاحيات والتعسف على القوانين وإساءة استخدام السلطة، بسبب شكاوى من 3 دبلوماسيين، موجها رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن ذلك.

وأحال النائب العام، مذكرة معدة من قبل المحامي العام بمكتبه فاطمة المنصوري، بشأن الشكاوى المقدمة من كل من سفيري ليبيا لدى أمريكا وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بخصوص طلب المنقوش عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج.

وأشار مكتب النائب العام، إلى ما وصفه: «المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط».

ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.

وفي خطاب وجهه النائب العام الصديق الصور إلى المجلس الرئاسي، اعتبر المحامي العام بمكتب النائب العام، أن قرارات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن إعفاء الدبلوماسيين وعدم تنسيقها مع المجلس الرئاسي «تعد تعسفا في استعمال السلطة وتضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية»، مضيفا أن «مثل هذه التصرفات والإجراءات تعد تشويها لصورة البلاد في الخارج، وإضرارا بمصالحها العليا وزعزعة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول المضيفة».

وقال مكتب النائب العام، أن «ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي».

وأصدرت المنقوش منذ شهر مايو الماضي، قرارا بإعفاء ثلاثة سفراء لليبيا بالخارج، هم وفاء بوقعيقيص، وسنية غومة، بالإضافة إلى نائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، على خلفية تجاوز المدة المقررة لعملهم كمبعوثين دبلوماسيين والمحددة بأربع سنوات.وطلبت المنقوش من الثلاثة تسليم الوزارة محضر التسليم والاستلام والتقيد بالعودة في الموعد المحدد في المكاتبات، مع إيقاف مرتباتهم وتطبيق أحكام المادة (174) من قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية في حقهم «باعتبار الموظف مستقيلًا في حال عدم التنفيذ».

ومن جهته، أعلن المجلس الرئاسي عن بطلان القرار، وطالب المنقوش بـ «التريث» في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في المقار الدبلوماسية للبلاد، مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج «من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إليه للبت فيها مدعمة بالأسباب». وإثر ذلك، تقدم الدبلوماسيون المقالون بشكوى إلى مكتب النائب العام بطرابلس احتجاجا على قرار إنهاء مهامهم وإعادتهم إلى أعمالهم بالداخل الليبي.

ويثير ملف تعيين الدبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.