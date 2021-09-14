الجهاز الطبي بالأهلي يحذر من مشاركة أكرم توفيق فى مباراة السوبر أمام الطلائع

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حذر الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من خطورة مشاركة أكرم توفيق لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش المقررة يوم 21 سبتمبر الجارى بكأس السوبر المحلى وذلك خوفا من الالتحامات التي قد تجدد إصابة في الوجه مرة أخرى.

ووفقا لمصدرداخل الأهلى فان اكرم توفيق سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى بالرغم من جاهزيتة فنيا وبدينا لكن إصابتة القوية التي تعرض لها خلال تدريبات المنتخب الوطنى بشرخ في عظمة الوجه تحتاج لبعض الوقت حتى يتماثل تماما للشفاء ويستطيع المشاركة دون خوف.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبيًّا مع بتروجت، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بكأس السوبر المصري.