موسيماني يدعم نجم الأهلي الموهوب ضد هجوم «السوشيال ميديا»

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حرص الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على دعم لاعبي الفريق ومساندتهم عقب مباراة بتروجت الودية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعرض نجم الفريق الشاب أحمد عبدالقادر لانتقادات قوية من بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، بسبب ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الفريق البترولي بتروجت.

لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر

وكان الأهلي قد أعاد نجمه الشاب أحمد عبدالقادر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من صفوف فريق سموحة بعد الأداء الراقي الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق السكندري في الموسم الماضي، حيث كان من نجوم الدوري المصري، مما جعل الجهاز الفني يعيده للقلعة الحمراء من جديد.

وأشاد موسيماني بظهور اللاعبين الشباب والعائدين من الإعارة الذين دفع بهم في المباراة، كما أثنى على أحمد عبدالقادر، ولم يتوقف كثيراً من إهدار ركلة الجزاء، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث كثيراً في كرة القدم ومع أكبر نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.