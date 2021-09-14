أخبار عاجلة

متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ" -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟ -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات -
الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات -
كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح! -
"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم" -
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موسيماني يدعم نجم الأهلي الموهوب ضد هجوم «السوشيال ميديا»

Print
موسيماني يدعم نجم الأهلي الموهوب ضد هجوم «السوشيال ميديا» موسيماني يدعم نجم الأهلي الموهوب ضد هجوم «السوشيال ميديا»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على دعم لاعبي الفريق ومساندتهم عقب مباراة بتروجت الودية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعرض نجم الفريق الشاب أحمد عبدالقادر لانتقادات قوية من بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، بسبب ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الفريق البترولي بتروجت.

لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر

وكان الأهلي قد أعاد نجمه الشاب أحمد عبدالقادر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من صفوف فريق سموحة بعد الأداء الراقي الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق السكندري في الموسم الماضي، حيث كان من نجوم الدوري المصري، مما جعل الجهاز الفني يعيده للقلعة الحمراء من جديد.

وأشاد موسيماني بظهور اللاعبين الشباب والعائدين من الإعارة الذين دفع بهم في المباراة، كما أثنى على أحمد عبدالقادر، ولم يتوقف كثيراً من إهدار ركلة الجزاء، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث كثيراً في كرة القدم ومع أكبر نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»