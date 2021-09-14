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«اثناء العمل داخل ورشة» ..سقوط 4 متهمين اثناء التنقيب عن الاثار في الدرب الاحمر

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«اثناء العمل داخل ورشة» ..سقوط 4 متهمين اثناء التنقيب عن الاثار في الدرب الاحمر «اثناء العمل داخل ورشة» ..سقوط 4 متهمين اثناء التنقيب عن الاثار في الدرب الاحمر

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، وضبطت 4 متهمين اثناء عملية التنقيب داخل ورشة في الدرب الاحمر .

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام ( 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضى بإحدى العقارات» .
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة، والمملوكة لأحدهم، وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 متر- أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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