أوهم الشباب بالعمل بمرتبات مُجزية.. القبض على مالك شركة توظيف بتهمة النصب في القاهرة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على مالك شركة غير مرخصة للتوظيف وإلحاق العمالة الداخلية، بمنطقة عين شمس بالقاهرة، لاستيلائه على أموال الشباب راغبي العمل داخل البلاد، بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم في وظائف ومهن مختلفة بمرتبات مُجزية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتعرض العديد من الشباب راغبي العمل داخل البلاد، لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل إحدى شركات التوظيف، بزعم إيجاد فرص عمل لهم في وظائف ومهن مختلفة بمرتبات مُجزية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، والذي يقوم بممارسة نشاط احتيالي تخصص في الاستيلاء على أموال الشباب راغبي العمل داخل البلاد، وأنشأ شركة غير مرخصة للتوظيف وإلحاق العمالة الداخلية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وأضافت التحريات أن المتهم أعلن عبر شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن توفير فرص عمل للشباب بمهن مختلفة بالفنادق السياحية والشركات والمؤسسات التجارية بمرتبات مُجزية وتوفير السكن وتأمين وانتقالات لمعظم تلك الوظائف، بقصد استقطاب الشباب راغبي العمل والاستيلاء على أموالهم، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بمقر الشركة ملكه، وعثر على كمية من عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدد من الشركات والفنادق المختلفة، وعدد من خطابات ترشيح بأسماء أشخاص مختلفين لشغل وظائف ومهن مختلفة، وعدد من وثائق التعارف، وكمية كبيرة من أوراق خاصة بعملاء الشركة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه.