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تحرير 17 قضية مخدرات في حملة بطوخ

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تحرير 17 قضية مخدرات في حملة بطوخ تحرير 17 قضية مخدرات في حملة بطوخ

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ضبطت مباحث مركز شرطة طوخ 17 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات مختلفة من المواد المخدرة بحوزة 20 متهما اثناء ترويجها وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهفدت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

اسفرت الحملة عن ضبط 17قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وبحوزة 20 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية

وضبط 4 قطع سلاح نارى، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة4 متهمين كما تم ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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