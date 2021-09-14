إستهدفت قرية مشتهر.. حملة أمنية لضبط المحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية>

أسفرت جهودها عن ضبط (17) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)مع (20) متهما «14 منهم معلومات جنائية»).

كما ضبطت (4) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة 4 متهمين، وضبطت عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7264) حكم قضائى متنوع، وضبط عدد من الأسلحة البيضاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.