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متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ"
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات
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الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح!
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم"
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"!
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 11:37 صباحاً
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