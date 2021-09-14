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مختص يتحدث عن "موجة كورونا الرابعة"!

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مختص يتحدث عن "موجة كورونا الرابعة"! مختص يتحدث عن "موجة كورونا الرابعة"!
أكّد أنها لن تكون أضعف عن سابقتها

مختص يتحدث عن

أعلن الطبيب الروسي أندريه بوزدنياكوف؛ أن موجة جائحة "كوفيد-19" في الخريف لن تختلف كثيراً عن موجة الصيف، ولكن يمكن أن ترافقها الالتهابات الموسمية.

وفي التفاصيل، وفق " اليوم"، يقول "بوزدنياكوف": "لن تكون هناك اختلافات جوهرية عن موجة الصيف، ولكن لن تكون الموجة الجديدة أضعف من سابقتها، كما ستهيمن سلالة "دلتا بلس"، التي كانت السبب في زيادة عدد الإصابات في الصيف. أي سوف يصاب الأشخاص المعرّضون للإصابة، بغض النظر عن عمرهم".

ولم يستبعد "بوزدنياكوف"؛ احتمال حدوث ما يسمى "مزج فيروسي" من الفيروس التاجي المستجد ومسبّبات أمراض الجهاز التنفسي، التي تقليدياً تنتشر في هذا الموسم، ولكن لا يعرف كيف ستسلك سلالة "دلتا"، لأن الدراسات السابقة كانت مكرّسة للسلالة "البرية" للفيروس التاجي المستجد.

ويضيف: "ليس مستبعداً زيادة عدد الإصابات بين الأطفال، فقد بدأ العام الدراسي، وفتحت المدارس ورياض الأطفال"، كما لم يستبعد إصابة الملقحين أيضًا، ولكن بشكل خفيف.

ويقول: "وفقا لتقييمنا ستستمر الموجة الجديدة للجائحة مثل جميع الموجات السابقة مدة 2 - 3 أشهر"؛ لذلك هناك احتمال ضئيل لفرض الإغلاق، كما أن الأطباء اليوم مستعدون لموجات الجائحة أفضل من السنة الماضية، فإذا اتبع جميع السكان الإجراءات والتدابير المفروضة حالياً، فلن يحصل إغلاق عام".

ويضيف: "لا يزال هناك نحو شهر للهدوء النسبي من حيث عدد الإصابات، أي يمكن التطعيم ضد المرض خلال هذه الفترة، ما دامت اللقاحات متوافرة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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