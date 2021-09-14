عرض بندقية للبيع يقود الأمن لضبط تاجري أسلحة بحوزتهما 15 قطعة في مطروح

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاملين بمطروح، بحوزة أحدهما عدد من الأسلحة النارية، لعرضها للبيع، لصالح الآخر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، قيام عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الحمام، بالاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، وعرضه «بندقية خرطوش» للبيع.

بتقنين الإجراءات وباستهدافه تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 15 بندقية خرطوش، و45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لصالح عامل آخر، مقيم دائرة قسم شرطة الحمام، نظير مبلغ مالي، وقيامه بعرض احدى البنادق للبيع خشية عدم التزام الأخير بإعطاءه المبلغ المتفق عليه.

باستهداف الأخير تم ضبطه، واعترف بأن المضبوطات خاصة بآخر مقيم المحامدة القبلية بسوهاج، له معلومات جنائية، واتفاقه معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير مبلغ مالي لحين حضور أحد الأشخاص واستلام المضبوطات منه، وعلى إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذي ضبط السلاح بحوزته.

تحرر المحضر اللازم وتكثف القوات جهودها لضبط المتهم الهارب.