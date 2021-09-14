أخبار عاجلة

متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ" -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟ -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات -
الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات -
كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح! -
"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم" -
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

عرض بندقية للبيع يقود الأمن لضبط تاجري أسلحة بحوزتهما 15 قطعة في مطروح

Print
عرض بندقية للبيع يقود الأمن لضبط تاجري أسلحة بحوزتهما 15 قطعة في مطروح عرض بندقية للبيع يقود الأمن لضبط تاجري أسلحة بحوزتهما 15 قطعة في مطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاملين بمطروح، بحوزة أحدهما عدد من الأسلحة النارية، لعرضها للبيع، لصالح الآخر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، قيام عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الحمام، بالاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، وعرضه «بندقية خرطوش» للبيع.

بتقنين الإجراءات وباستهدافه تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 15 بندقية خرطوش، و45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لصالح عامل آخر، مقيم دائرة قسم شرطة الحمام، نظير مبلغ مالي، وقيامه بعرض احدى البنادق للبيع خشية عدم التزام الأخير بإعطاءه المبلغ المتفق عليه.

باستهداف الأخير تم ضبطه، واعترف بأن المضبوطات خاصة بآخر مقيم المحامدة القبلية بسوهاج، له معلومات جنائية، واتفاقه معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير مبلغ مالي لحين حضور أحد الأشخاص واستلام المضبوطات منه، وعلى إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذي ضبط السلاح بحوزته.

تحرر المحضر اللازم وتكثف القوات جهودها لضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»