أخبار عاجلة

متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ" -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟ -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات -
الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات -
كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح! -
"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم" -
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مع ارتفاع اعداد الاصابات ..«الداخلية» تعلن ضبط 9056 مواطنا خالفوا تعليمات كورونا خلال 24 ساعة

Print
مع ارتفاع اعداد الاصابات ..«الداخلية» تعلن ضبط 9056 مواطنا خالفوا تعليمات كورونا خلال 24 ساعة مع ارتفاع اعداد الاصابات ..«الداخلية» تعلن ضبط 9056 مواطنا خالفوا تعليمات كورونا خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تزايد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا ، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9056) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (194) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (677) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة،تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (9056) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9024) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».


أضافت: «تم تحرير (677) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (194) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1199) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة»

 جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»