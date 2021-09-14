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ضبط 13 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط 13 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط 13 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 ألف قطعة غيار سيارات تبين أن جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة مالك مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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