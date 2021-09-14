شوكولاته ومواد غذائية منتهية الصلاحية ..«شرطة البيئة» تضبط 3 مصانع دون ترخيص بالجيزة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها خلال 24 ساعة في الجيزة ، وضبط 3 مصانع دون ترخيص ، وتنوعت المضبوطات من مواد غذائية وشوكولاته دون بيانات ومنتهية الصلاحية ، وتولت النيابة التحقيق .

وقالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا متنوعة».

وأضافت: «في مجال حماية البيئة من حيث المواد الغذائية، ضبط ( 2 مصانع وشركة) دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 7،834 طن مواد غذائية وكذا 4204 عبوة شوكولاتة مواد غذائية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .