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جامعة بنها تشارك في الاحتفال بعيد الفلاح المصري ضمن «حياة كريمة» (صور)

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جامعة بنها تشارك في الاحتفال بعيد الفلاح المصري ضمن «حياة كريمة» (صور) جامعة بنها تشارك في الاحتفال بعيد الفلاح المصري ضمن «حياة كريمة» (صور)

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شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، في الندوة التثقيفية للاحتفال بعيد الفلاح المصرى بقرية كفر الشوبك شبين القناطر.

وقال «سوسة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن وفد جامعة بنها ضم كل من الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور انور عثمان أستاذ النباتات الطبية بكلية الزراعة، والدكتور جمال عاشور أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة، والدكتور وليد صبحي الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد خيري أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة.

واستعرضت الندوة الدور المجتمعى والخدمات التي تقدمها جامعة بنها لمواطني محافظة القليوبية في مختلف القطاعات ومنها مشروع بطاريات الارانب والتي توزع بالمجان على النساء الراغبات في المشروع وذلك للمساهمة في رفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياه كريمة.

كما استعرضت الندوة التعرف على طرق الزراعة الحديثة وطرق الغذاء السليم والصناعات الغذائية وأهم المشروعات التي تقوم بها ربات البيوت في القرية وتساهم في رفع دخل الأسرة.

المصرى اليوم

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