إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 72 حالة تعدي بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، منها، 41 قرار إزالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2843 م، و31 قرار إزالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، 3فدان، و7قيراط، و20 سهم.

وأشار المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وكان المحافظ قد شهد أمس، بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد بمركز المنيا، حيث ناشد المحافظ، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ ازالات فورية للمباني المخالفة.