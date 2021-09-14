أخبار عاجلة

متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ" -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟ -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات -
الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات -
كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح! -
"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم" -
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إعادة مباراة نيس ومارسيليا 27 أكتوبر في الدوري الفرنسي بعد أعمال الشغب

Print
إعادة مباراة نيس ومارسيليا 27 أكتوبر في الدوري الفرنسي بعد أعمال الشغب إعادة مباراة نيس ومارسيليا 27 أكتوبر في الدوري الفرنسي بعد أعمال الشغب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حددت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا، الإثنين، يوم27 أكتوبر المقبل موعداً للعب المباراة المعادة بين نيس وضيفه مرسيليا في الدوري المحلي، وذلك بعدما توقفت في 22 الحالي بسبب أعمال الشغب.
وقالت الرابطة في بيان نشرتة وكالة الأنباء الفرنسية إن مكان المباراة التي ستقام على أرض محايدة، سيحدد في وقت لاحقاً لكنها أفادت بأنها ستُنقل مباشرة على الهواء من قبل الناقل الرسمي في فرنسا «أمازون».
واتخذت اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم الاحترافية الأسبوع الماضي قرار إعادة المباراة على أرض محايدة وخلف أبواب مغلقة، كما خصمت نقطتين من رصيد نيس بينهما واحدة مع وقف التنفيذ.
وتم إيقاف مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونزاليس الذي ألقى الكرات في اتجاه جمهور نيس، لمباراتين، فيما أوقف زميله ديميتري باييت مباراة واحدة مع وقف التنفيذ.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بعدما تعرض باييت الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، لهجوم من «ألتراس» لفريق نيس حيث أصيب في ظهره بقارورة ماء بلاستيكية، أعاد إلقاءها على الجماهير.
واجتاح العشرات من مشجعي فريق نيس الملعب مما تسبب في شجار بين المشجعين ولاعبي الفريقين وأعضاء إدارة الناديين.
وأوقف بابلو فرنانديس، مساعد المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، حتى نهاية الموسم لضربه مشجعاً لنيس دخل أرض الملعب، فيما عوقب النادي المضيف بخوض ثلاث مباريات مقررة على أرضه خلف أبواب مغلقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»