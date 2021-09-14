إعادة مباراة نيس ومارسيليا 27 أكتوبر في الدوري الفرنسي بعد أعمال الشغب

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حددت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا، الإثنين، يوم27 أكتوبر المقبل موعداً للعب المباراة المعادة بين نيس وضيفه مرسيليا في الدوري المحلي، وذلك بعدما توقفت في 22 الحالي بسبب أعمال الشغب.

وقالت الرابطة في بيان نشرتة وكالة الأنباء الفرنسية إن مكان المباراة التي ستقام على أرض محايدة، سيحدد في وقت لاحقاً لكنها أفادت بأنها ستُنقل مباشرة على الهواء من قبل الناقل الرسمي في فرنسا «أمازون».

واتخذت اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم الاحترافية الأسبوع الماضي قرار إعادة المباراة على أرض محايدة وخلف أبواب مغلقة، كما خصمت نقطتين من رصيد نيس بينهما واحدة مع وقف التنفيذ.

وتم إيقاف مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونزاليس الذي ألقى الكرات في اتجاه جمهور نيس، لمباراتين، فيما أوقف زميله ديميتري باييت مباراة واحدة مع وقف التنفيذ.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بعدما تعرض باييت الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، لهجوم من «ألتراس» لفريق نيس حيث أصيب في ظهره بقارورة ماء بلاستيكية، أعاد إلقاءها على الجماهير.

واجتاح العشرات من مشجعي فريق نيس الملعب مما تسبب في شجار بين المشجعين ولاعبي الفريقين وأعضاء إدارة الناديين.

وأوقف بابلو فرنانديس، مساعد المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، حتى نهاية الموسم لضربه مشجعاً لنيس دخل أرض الملعب، فيما عوقب النادي المضيف بخوض ثلاث مباريات مقررة على أرضه خلف أبواب مغلقة.