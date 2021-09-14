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تضاؤل فرص مشاركة محمد صلاح مع منتخب أمام ليبيا

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تضاؤل فرص مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر أمام ليبيا تضاؤل فرص مشاركة محمد صلاح مع منتخب أمام ليبيا

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يستعد المصري الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الجديد لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

ويتصدر المنتخب الليبي حالياً المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين عن منتخب صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط.

ويرغب المنتخب المصري في تواجد نجمه الموهوب محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي مع كتيبة الفراعنة في المباراة، إلا أن الظروف تبدو صعبة جداً في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقيدو التي تفرضها بريطانيا بالنسبة للسفر إلى مصر والوافدين منها.

ويحاول مسؤولو المنتخب المصري حالياً مع مسؤولي نادي ليفربول والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل البحث عن حل لتواجد اللاعب مع منتخب مصر في المباراة.

وبات من الصعب جداً تواجد محمد صلاح مع مصر في المباراة خاصة مع تزايد نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الأيام الأخيرة.

وتضع البريطانية، مصر ضمن دول المنطقة الحمراء «ريد زون» الشديدة الخطورة على صعيد تفشي كوفيد-19.

المصرى اليوم

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