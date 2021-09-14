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واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، بملعب النادي، حيث خاض الفريق مرانا صباحيا لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الفريق واشتمل بالكامل على وحدات خاصة باللياقة البدنية لرفع الحمل البدني بهدف تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل لخوض مواجهات الموسم الجديد.

وستكون بداية عودة بيراميدز للمباريات الرسمية يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بمواجهة نادي سموحة على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، حيث يتحضر الفريق جيدا لتلك المباراة الهامة بجانب التحضير لبدء مشواره القاري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبدء مشوار الدوري في نسخته الجديدة.

ويقوم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، إيهاب جلال وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

على أن يقام المؤتمر في الخامسة مساء اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، ويتحدث ممدوح عيد الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي عن المدير الفني الجديد ورؤية النادي وتطلعاته وخططه في ظل وجود جلال على رأس القيادة الفنية للنادي خلال الفترة القادمة، والحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدرب.

وسيتحدث إيهاب جلال عن رؤيته لمستقبل نادي بيراميدز وتحضيراته للموسم الجديد الذي يرتبط فيه فريق الكرة ببطولات هامة في كأس مصر والدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التعريف بجهازه المعاون في مهمته مع النادي.