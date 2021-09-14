لاعب الأهلي: مافيش قدامنا غير الفوز بالسوبر

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أكد أحمد رضوان نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر بحاجة شديدة إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري، حينما يواجه طلائع الجيش 21 سبتمبر الجاري.

وقال رضوان في تصريحات تليفزيونية: «التتويج بلقب كأس السوبر المصري سيعطي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي، وسيمنحهم دفعة قوية قبل بداية الموسم، كما أن المباراة صعبة للغاية نظراً لقوة فريق طلائع الجيش تحت قيادة عبدالحميد بسيوني، حيث قام بتدعيم الفريق ببعض العناصر الجديدة مثل ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا، ومحمد الصباحي من الاتحاد السكندري وغيرهم، بالإضافة إلى نتائج الفريق العسكري أمام الأهلي خلال الموسم الماضي، وكان آخرها التعادل السلبي الذي أفقد الأحمر نقطتين ثمينتين في صراع الدوري ».

واختتم رضوان: «أتوقع ألا يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أمام طلائع الجيش باللاعبين الجدد، سواء الموزمبيقي لويس ميكيسيوني أو حسام حسن، أو كريم فؤاد، لكن من الوارد الدفع بهم في شوط المباراة الثاني».