صاحبة ترنيمة «إيزيس» تفتتح مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما

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استقبل المسرح المكشوف بساحة الهناجر أمس فعاليات افتتاح مهرجان«أيام القاهرة الدولي للمونودراما» بمشاركة ١٢ دولة، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وبحضور السفير التونسي محمد بن سعيد، والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومني بينهم الدكتورة عايدة علام ود. مصطفى سليم ولجنة تحكيم المهرجان التي ضمت كلا من الدكتور جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمي ورئيس المهرجان التجريبي، والفنانة القديرة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس، والفنان والمخرج بشير بن عبدالرحيم من سلطنة عمان، ونخبة من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب المشاركين بالمهرجان .

وبدأت مراسم الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه غناء فردي من المطربة ميار والتي تغنت بترنيمة «إيزيس» التي ابهرت العالم اثناء موكب المومياوات، وكانت مفاجئة سارة للحضور اضافة لعدة اغنيات باللغات الروسية والفرنسية والانجليزية.

وفي كلمته رحب د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بضيوف مصر الأعزاء، ونقل تحيات وترحيب وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم التي اعتذرت عن الحضور بسبب تكليف مفاجئ.

وأوضح «رؤوف»أن مهرجان أيام القاهرة للمونودراما مهرجان امتد لنسخته الرابعة باعتماده على المحتوى الجيد وليس الشكل، مشيدا بجهود وزارة الثقافة ممثلة في د. إيناس عبدالدايم ومؤسسات الوازرة المختلفة ومنها قطاع شؤون الانتاج الثقافي لرئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، والمركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، البيت الفني للفنون الشعبة والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. صبري سعيد، والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هشام عزمي ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادي سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم .

وأشاد رؤوف باللجنة العليا للمهرجان والتي تضم.. د. مصطفى سليم، ود. محمد أمين عبدالصمد، ود. عايدة علام، ولجنة اختيار العروض التي ضمت كلا من د. أحمد عبدالعزيز ود. لمياء انور ودكتور محمد حجاج، ولجنة مسابقة النصوص التي ضمت كلا من الكاتب الكبير إبراهيم الحسيني والناقد الكبير أحمد خميس والمخرج التونسي وليد داغسني.

وأضاف «رؤوف» تحفل الدورة الرابعة بمشاركة دول أوكرانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية وسلطنة عمان وتونس والمغرب وموريتانيا، وسوريا والعراق، مشيرا إلى أن إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما أهدت الدورة مهداة لاسم د. حسن عطية وهو أحد مكرمي الدورة الرابعة، والتي اختير فيها للتكريم اسم الفنانة التونسية رجاء بن عمار واسم رائد المونودراما أمين بكير، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، وتأتي تونس ضيف شرف المهرجان، وذلك ضمن الاحتفاء بالعام الثقافي المصري التونسي.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بصعود ممثلوا الفرق المشاركة وأعضاء اللجان على خشبة المسرح لالتقاط الصور التذكارية، ثم انتقل الحضور لمسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون لمشاهدة العرض الأوكراني «أمورفين».