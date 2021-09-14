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أحمد عز يعود إلى «علاء الدين» الخميس

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أحمد عز يعود إلى «علاء الدين» الخميس أحمد عز يعود إلى «علاء الدين» الخميس

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يعود الفنان أحمد عز لتقديم عروض مسرحيته «علاء الدين» في عودة للعروض الجماهيرية بدءا من الخميس المقبل على أحد مسارح السادس من أكتوبر .

واشار مجدي الهواري مخرج العرض والشريك المؤسس للجهة المنتجة إلى ان عودة العروض جاء استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ثم الإقبال الجماهيري منقطع النظير خلال فترة عرضها في الشهور الماضية.
المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين» يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.

المصرى اليوم

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