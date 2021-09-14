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مهرجان إيزيس الدولي يطلق دورته التأسيسية بدار الأوبرا غدًا

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مهرجان إيزيس الدولي يطلق دورته التأسيسية بدار الأوبرا غدًا مهرجان إيزيس الدولي يطلق دورته التأسيسية بدار الأوبرا غدًا

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يطلق مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة دورته التأسيسية «دورة فتحية العسال» مساء غد الأربعاء من المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبحضور عدد كبير من ضيوف الشرف وقيادات وزارة الثقافة والنجوم والشخصيات العامة وممثلين عن رعاة المهرجان.

يسبق الحفل افتتاح معرض للكاريكاتير بعنوان «نساء المسرح» يقدمه متحف الكاريكاتير العربي ومؤسسه الفنان عماد جمعة، ويضم رسومات لأشهر نجمات المسرح، ثم ينتقل الضيوف إلى المسرح المكشوف لحضور حفل الافتتاح.

يخرج الحفل المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة وتقدمه الإعلامية منى سلمان، ويبدأ بفقرة فنية لفرقة «طبلة الست» التي تأسست منذ عام 2019 وتديرها سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي، ورأفت عازف «الكولة»، ويليها كلمات لـ مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإدارة المهرجان ممثلة في الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير على.

ويعرض خلال حفل الافتتاح البرومو الترويجي للمهرجان ويستعرض فعاليات الدورة التأسيسية من عروض وورش وندوات المحور الفكري، بالإضافة إلى أسماء المكرمات السبعة في هذه الدورة الفنانة الراحلة شويكار والفنانة اللبنانية نضال الأشقر ود. هدى وصفى ود. نجاة على والمخرجة عفت يحيى والفنانة إيمان صلاح الدين والفنانة البريطانية العالمية جوليا فارلى.

وعقب استراحة قصيرة يقدم المهرجان أول عروضه في هذه الدورة على خشبة مسرح الهناجر، عرض الرقص المعاصر «بهية» للمصممة والمخرجة كريمة بدير وإنتاج فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية.

يشارك في المهرجان 16 عرضا مسرحيا من 9 دول مختلفة وهى وسوريا وتونس والأردن واليابان وألمانيا والبرازيل ورومانيا وروسيا، ويحضر حفل الافتتاح الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر وأعضاء مجلس الأمناء الفنان فتحي عبدالوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والمخرج خيرى بشارة والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جمعية يهمني الانسان وإيفنت هاوس ومركز التحرير الثقافي ومعهد جوته الألماني والمجلس الثقافى البريطانى والسفارة الهولندية بالقاهرة وتجمع تماسي للفنون الأدائية والتحرير لاونج وشركة المشرق وستوديو عماد الدين وساحة روابط وساحة كلتوجراف وسامى أمين وجمعية الجيزويت وفندق فلامنكو.

المصرى اليوم

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