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تحديث أمني لمنتجات Apple .. "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة

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تحديث أمني لمنتجات Apple .. "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة تحديث أمني لمنتجات Apple .. "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة
يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.. وقدّم توصياته بالتحديثات

تحديث أمني لمنتجات Apple ..

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212804

https://support.apple.com/en-us/HT212805

https://support.apple.com/en-us/HT212806

https://support.apple.com/en-us/HT212807

https://support.apple.com/en-us/HT212808

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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