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ممتاز : تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات

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ممتاز : تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات ممتاز : تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات

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حماية المنافسة" و"تنظيم الاتصالات" يتفقان على تطوير منظومة حماية المنافسة داخل قطاع الاتصالات


استقبل الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

اتفق الجانبان على تفعيل أحكام بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين، وتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، في إطار التوجه نحو منظومة حكومية فاعلة تعتمد بشكل أساسي على التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، كإحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها في خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما اتفق الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات والتدريب المشترك، والتشاور في الأمور المشتركة والمساعدة في إنفاذ القانون، ودراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع.

المصرى اليوم

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