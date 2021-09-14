ميار شريف تتقدم 22 مركز افي التصنيف العالمي للتنس

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تقدمت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس، للمركز الـ74 في التصنيف العالمي الصادر مساء أمس، بعدما استطاعت النجمة المصرية أن تتقدم 22 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت لقب بطولة كارلسروه الدولية بعد الفوز في النهائي على الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين «6-2، 6-3».

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

وتمكنت البطلة المصرية ميار شريف من تجاوز الدور ربع النهائي لبطولة كارلسروه الألمانية «ألمانيا الدولية» بعد تغلبها على السلوفاكية روبيكا سرامكوفا بمجموعتين للا شيء «6-3، 6-2».

وفي نصف النهائي فازت النجمة المصرية على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين لواحدة، بنتيجة «6-4، 6-4، 7-6».

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثاني في بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية أرنثا روس، المصنفة الأولى في البطولة (0-2) بالمباراة النهائية.

كما حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، وفازت ميار شريف بـ 8 ألقاب فردية، و6 ألقاب للزوجي، في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.