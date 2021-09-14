أخبار عاجلة

متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ" -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟ -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات -
الأرصاد ينبه: أمطار رعدية على جازان وتشمل عدة محافظات -
كبير مستشاري "بايدن" يتحدث عن جدوى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح! -
"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم" -
بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

نجلة بيليه تعلن موعد خروجه من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية

Print
نجلة بيليه تعلن موعد خروجه من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية نجلة بيليه تعلن موعد خروجه من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت كيلي ناسيمينتو نجله أسطورة البرازيل بيليه إن والدها سيغادر العناية المركزة في المستشفى بعد يوم واحد أو يومين مع استمراره تعافيه من الخضوع لجراحة.

ويرقد اللاعب السابق البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم 3 مرات في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون هذا الشهر.

وكتبت كيلي ناسيمينتو ابنة بيليه عبر إنستجرام: «إنه يتعافى بشكل جيد عقب الجراحة، لا يشعر بألم وهو في حالة جيدة.. إنه سينتقل إلى غرفة عادية بعد يوم واحد أو يومين ثم سيعود إلى المنزل».

وأضافت: «إنه قوي ومثابر، وسيجتاز ذلك بدعم ورعاية الفريق الرائع في أينشتاين وكل الحب والطاقة المرسلة إليه من العالم، وأعلن المستشفى يوم الجمعة الماضي أن بيليه يتعافى بشكل جيد».

وعانى بيليه من مشكلات أعلى الساق في السنوات الماضية ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»