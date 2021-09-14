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قررت نيابة طلخا الجزئية في محافظة الدقهلية، صباح الثلاثاء، حبس الصديق المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف بإلقائه في مياه النيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكاب الجريمة.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة بإختفائه في ظروف غامضة وأكدت اسرته في البلاغ أن نجلهم خرج من منزل الزوجية لتصفية بعض الحسابات والحصول على أموال من أحد أصدقائه قبل ولادة الزوجة لتدبير مصاريف الولادة والمستشفى وأنه اتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة واخبرها أنه في طريق العودة ولكن السيارة تعطلت وبعدها اتصلت له لم يرد واختفى.

شكل اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته لكشف غموض اختفاء المهندس الشاب وعلى مدار 11 يوما فشل الفريق في كشف تفاصيل الواقعة حتى تم العثور على جثة الشاب طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبرى الجامعة بكامل ملابسه

كانت النيابة العامة استمعت مساء الثلاثاء لأقوال المتهم محمد أبوالعز والذى اعترف بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربينى، 32 سنة، بسبب مطالبة الأخير له لأرباحه من استثمار أموال معه.

وقال المتهم في أقواله: «أنا مدين لأحمد صديقي بمبلغ 680 ألف جنيه بشيكات بنكية وكنت أستثمرها له ولكن للأسف خسرت الكثير من الأموال وطالبني أحمد بالأموال أو الأرباح لأنها تخص أصدقاء له ولا يرد أن يظهر أمامهم بمظهر سىء».

وأضاف المتهم: «نشبت بيننا مشادات متكررة بسبب تأخرى في دفع الأموال ويوم الواقعة أخبرته أن يحضر للحصول على مبلغ 100 ألف جنيه وبالفعل حضر وجلسنا على مقهى ثم انتقلنا لآخر حتى أصبح الوقت متأخر فأخذته على كوبرى الجامعة بسيارتى لنقابل أحد الأشخاص للحصول على الأموال وادعيت أن سيارتى تعطلت ووقفنا لمدة ساعتين وربع حتى هدأ الطريق وبعدها استدرجته بالقرب من النيل ثم قذفته على أمل أن يسحب تيار المياه الجثة لمكان بعيد لكن للأسف ظهرت الجثة بنفس المكان بسبب ورد النيل» .

وانهار المتهم قائلا: «مكنتش عايز أقتله لكن كمان مكنتش عايز أتسجن بالشيكات اللى عنده».

ومن جانبه، بكى عاطف الشربينى والد المجنى عليه، فور علمه بأن قاتل نجله هو صديقه محمد أبوالعز وقال للمصرى اليوم «أكتر حاجة ذبحتنى ان صديقه هو اللى يغدر به ويقتله ويلقى جثته في النيل في الضلمة ويمشى».

وأضاف باكيا: «المتهم كان بييجي بيتنا ويروح لأحد بيته وأكل معنا عيش وملح ولما اتصلت بأحمد وقالي انه مع محمد أبوالعز صديقه أنا اطمئن قلبي ودخلت نمت لأنه مع صديقه ولأنى عمري ما كنت أتخيل إن صديقه هو اللي هيغدر به ويقتله».

وتابع: «المتهم المجرم بعد ما قتله جاء لنا في البيت في اليوم التالي لاختفاء أحمد وقعد يبحث معنا ويقسم ان إبنى تركه على الكوبري ومشى في تاكسي وحاول يضللنا وقال لنا يمكن راح دمياط».

ومن جانبه، قال سعد أحمد عبدالقادر المحامى وصديق المجني عليه: «أحمد كان من خيرة شباب قرية ميت عنتر وكان يهتم بوطنه وبلدته أكثر من أي شاب في جيله ففي أيام ذروة انتشار كورونا كان يقوم برش القرية بالكامل وتوزيع المعقمات والكمامات على الأهالي».

وأضاف: «للأسف الشديد المتهم كان من الأصدقاء المقربين لأحمد والذى كان يجالسه ويقف بجانبه دائما وهو من أقنعه باستثمار أمواله وأموال بعض الأصدقاء معه وللأسف خان صداقته وقتله مع سبق الإصرار والترصد لأنه استدرجه لمكان مظلم ثم ألقاه في النيل ولولا ورد النيل احتجز الجثة في نفس المكان لكان هناك أقوال أخرى في القصية لكن الحمد لله عدالة الله نفذت وكشفت الجريمة».

وتابع: «أحمد هو شهيد الغدر والخيانة وسنحزن عليه طوال حياتنا لأنه من الشخصيات التي قلما نجدها في حياتنا».