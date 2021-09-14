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اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع فى القاهرة

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اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع فى القاهرة اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع فى القاهرة

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ،اليوم الثلاثاء ،محاكمة ربة منزل فى اتهامها بعرض طفلة للبيع فى قصر النيل .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عمر محمد وتامر محمد كامل وهيثم عبد المنعم .
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات لاستغلالها طفلة مجهوله الاسم فى تحقيق ربح اضافة الى تعريض حياة المجنى عليها للخطر وحرمان دون مسوغ قانونى من رؤية والديها
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا على تطبيق واتس آب والفيس بوك والماسنجر المستخدمين على معلوماتية بقصد ارتكاب جرائمها

وأفادت التحريات ان المتهمة استغلت طفلتها وعرضتها للبيع مقابل 30 الف جنية ،وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنها التحريات أقرت بانها صاحبة الحساب المستخدم فى الاتفاق على بيع طفلتها.

المصرى اليوم

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