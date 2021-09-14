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«ابأسلوب لمغافلة» ..«الداخلية»: ضبط حرامي الموبايلات بالقاهرة

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«ابأسلوب لمغافلة» ..«الداخلية»: ضبط حرامي الموبايلات بالقاهرة «ابأسلوب لمغافلة» ..«الداخلية»: ضبط حرامي الموبايلات بالقاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا)، وبحوزته (5 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب «المغافلة»، كما إقر بإرتكابه (5) سرقة بذات الأسلوب .
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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