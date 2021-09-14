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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الزمالك يستحق بكل تأكيد الحصول على بطولة الدورى في الموسم المنصرم.

وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك فاز بالدورى بفارق 4 نقاط مع الأهلى وهو يستحق التتويج باللقب بعدما جمع نقاط أكثر، والمباريات النهائية في الدورى كانت حماسية للغاية بطل الدورى تحدد في الجولات الأخيرة».

وأضاف: «التعادل مع بيراميدز كانت نقطة تحول في مشوار الأهلي بالدوري وهذه المباريات كانت مليئة بالعديد من الأحداث».