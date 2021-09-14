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عقد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، مساء الإثنين، لقاءاً مع تجار شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة واستعراض المقترحات المعروضة من تجار سوق الجملة بالحضرة للخضر والفاكهة وملاحظاتهم عن السوق الجديد الذي تم إنشاؤها بمنطقة برج العرب.

كما شارك في الاجتماع، محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى وجمال عمار مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة وجابر بسيونى أمين الغرفة التجارية ورانيا اسماعيل منسق الشعب بالغرفة والدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة وأعضاء الشعبة.

وقال «سعدالله» إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على رفع المقترحات الفنية المقدمة من أعضاء الشعبة والغرفة التجارية المنوطة بإدارة الأسواق بالإسكندرية والتي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لعرضها على الجهات المختصة لدراسة مدى تطبيقها على أرض الواقع في السوق الجديد لمساعدة تجار الخضر والفاكهة للقيام بدورهم الوطنى من خلال دعم الاقتصاد القومى.

ويقع السوق الجديد،والذي يعد أكبر سوق حضاري للخضر والفاكهة «للجملة» في مدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، على مساحة 98 فدان ويتضمن إنشاء منطقة لوجستية، ويستهدف نقل نحو 1000 تاجرا من وكالة الحضرة للخضر والفاكهة، كما يتضمن السوق 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، كل منها بمساحة 100م2، إلى جانب رصيف 65 م2 لكل محل، كما يضم 13 هنجراً لسوق التجزئة بإجمالي 208 محلات تجارية، تبلغ مساحة المحل الواحد 26 م2، إلى جانب منطقة عرض 10 م2 للمحل، وهنجر كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، و3 ثلاجات بسعة 2000 طن، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.