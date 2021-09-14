الانتهاء من إقامة محطة توليد كهرباء من الرياح برأس غارب نهاية العام الجاري

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أعلنت شركة ليكيلا للطاقة تسليم أول مشاريعها في مصر غرب بكر لطاقة الرياح، والذي يعد بإنتاج طاقة نظيفة بقدره 250 ميجاوات قبل نهاية العام.

وأشارت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، إلى أنها قامت بالعديد من الإنجازات المجتمعية منذ بدء المشروع من خلال برنامج الاستثمار المجتمعي في مصر والذي يستهدف جميع طوائف سكان رأس غارب، بالتنسيق مع مجلس مدينة رأس غارب.

ومن أهم المبادرات المجتمعية التي تم إطلاقها مؤخرًا برنامج تدريبي مهني للشباب يركز على 5 مهارات مختلفة تتضمن صيانة عامة للهواتف المحمولة، صيانة شاشات التلفزيون وأجهزة الاستقبال، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، برنامج الصيانة العامة للأجهزة المنزلية، وبرنامج الصيانة العامة لأجهزة الكمبيوتر. وقد تم اختيار مجموعات صغيرة (خمس إلى ست متدربين) لكل مهنة وذلك لزيادة التركيز والإتقان، وقد تم الإختيار بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لمجلس المدينة، بينما قامت الشركة بالتنظيم الكامل لبرنامج التدريب وتوفير مدربين محترفين، بالاضافه إلى الأدوات والمواد التدريبية اللازمة.

واستمر البرنامج لمده عشرة اسابيع، حيث تم الانتهاء منه وتسليم الشهادات امس 12 سبتمبر 2021، حيث قامت ايضاً بإهداء جميع المتدربين المعدات اللازمة بكل مهنة وذلك لدعمهم لبدء مشروعاتهم في أقرب وقت.

وفي نفس السياق، يتم العمل على إنشاء وتجهيز مركز تأهيل للاطفال المصابين بداء التوحّد، ويشمل ذلك بناء القدرات الفنية وتأهيل عدد من فتيات رأس غارب لمساعدة الأطفال وادارة المركز.

كانت الشركة قد أقامت دورة تدريبية لنساء رأس غارب على الحياكه والتطريز، وحالياُ تقوم بإنشاء مشغل حياكة تحت إشراف جمعية المرأة المحلية لرعاية الأسرة لتوظيف حوالي 15 امرأة من المتدربات اللاتي إجتزن التدريب بنجاح لتوفير فرص عمل مستدامة لهن.

كما انتهت ليكيلا مؤخراً من دعم مجلس مدينة رأس غارب لإنشاء كورنيش جديد للمدينة وذلك من خلال زرع المسطحات الخضراء وتوفير أعمدة الإنارة وتجهيز ثلاثة أكشاك متنقلة لخدمة زوار الكورنيش.