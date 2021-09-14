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«الداخلية»: ضبط مدير مخزن دون ترخيص بالقاهرة لحيازته مصنوعات الجلدية مجهولة المصدر

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«الداخلية»: ضبط مدير مخزن دون ترخيص بالقاهرة لحيازته مصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «الداخلية»: ضبط مدير مخزن دون ترخيص بالقاهرة لحيازته مصنوعات الجلدية مجهولة المصدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3465 قطعة مصنوعات جلدية «كوتشى» وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية) بحوزة (المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «مقلدة» ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة
بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

المصرى اليوم

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