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تنتج 3 مسلسلات لاتحاد الإذاعات الإسلامية عن وسطية و اعتدال الإسلام

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مصر تنتج 3 مسلسلات لاتحاد الإذاعات الإسلامية عن وسطية و اعتدال الإسلام تنتج 3 مسلسلات لاتحاد الإذاعات الإسلامية عن وسطية و اعتدال الإسلام

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استقبل الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بمكتبه بالهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له ويضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، وبحضور بسمة حبيب رئيسة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإذاعية والإعلامية والبرامجية، والتي تساهم في فهم صحيح الدين.

كما تناول اللقاء دعم الإنتاج المشترك بين الإذاعة المصرية واتحاذ اذاعات الدول الإسلامية، على ان يكون باكورة هذا التعاون انتاج الإذعة المصرية ثلاث مسلسلات إذاعية درامية لصالح اتحاد الإذاعات الإسلامية، تتناول موضوعات تاريخية وتراثية ودينية تحمل صبغة وسطية الإسلام واعتدال منهجه وانه دين يسر وتسامح يبتعد عن الغلو من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، كما تم مناقشة تدريب عدد من الاذاعيين والإعلاميين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الليثي على أن الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي ولها رسالة ودور مؤثر عبر التاريخ، ونتطلع إلى التعاون معاها في العديد من المجالات الإعلامية والاذاعية بما يخدم مصلحة الجانبين.

المصرى اليوم

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