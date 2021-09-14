نقيب الفلاحين : تطوير القرية المصرية انصف الفلاح

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كرم حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين الفلاحين المثاليين وبعض اسر الشهداء والصحفيين والشخصيات العامه في حفل كبير إقامته النقابه العامه للفلاحين

ولفت عبدالرحمن ان هذا الاحتفال يأتي ضمن برنامج النقابه لرفع الروح المعنويه للفلاحين وتشجيع كل المهتمين بالشان الزراعي المصري

وأشار ابوصدام ان النقابه العامه تحرص سنويا علي إقامة عيد الفلاح الذي يوافق ذكري صدور قانون الاصلاح الزراعي عام 1952 ويتواكب مع وقفة زعيم الفلاحين" احمد عرابي" في نفس اليوم عام1881 أمام الخديوي توفيق ومقولته الشهيره "لقد ولدتنا امهاتنا احرارا ولم نخلق تراثا اوعقارا ولن نستعبد بعد اليوم"

واكد أبوصدام أن الفلاح المصري وبعد69 عام من ذكري صدور قانون الاصلاح الزراعي يعيش في أمن وحريه وعداله اجتماعيه في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انصف القريه المصريه وكرم الفلاحين بتطوير القري المصريه في اطار المشروع القومي "حياة كريمه" وتبنيه مشاريع قوميه عملاقه لزيادة الرقعه الزراعيه ومنع الاعتداء عليها وحل أزمة عدم وصول المياه لنهاية الترع بتبطين الترع وتسهيل تقديم الخدمات للفلاحين والعمل بكل قوة نحو ميكنة القطاع الزراعي وتعميم الكارت الذكي والعمل نحو اسعاد الفلاحين باعدام ديون المتعثرين الاقل من25الف جنيه بالبنك الزراعي المصري وتأجيل ضريبة الاطيان الزراعيه لدة 6سنوات وصرف القروض الميسرة ذات الفوائد البسيطه لمشروع البتلو ومشاريع تحول نظم الري