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التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وبايرن ميونخ فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا

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التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وبايرن ميونخ فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وبايرن ميونخ فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا

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في مواجهة قوية يستقبل فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في قمة مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحظى المباراة بمتابعة كبيرة، كونها أول مباراة تجمع بين الفريقين، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في ربع نهائي 2020، وفاز به بايرن 8-2.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، سيجري تعديلًا على طريقة لعب فريقه في تلك المباراة، بإشراك 3 مدافعين، وتغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

برشلونة: تير شتيجن- ألبا- لينجليت- بيكيه- أراوخو- روبرتو- بوسكيتس- دي يونج- بيدري- دي يونج- ديباي.

بايرن ميونخ: نوير- ديفيز- هرنانديز- أوباميكانو- بافارد- جوريتسكا- كيميتش- جنابري- ساني- مولر- ليفاندوفسكي.

المصرى اليوم

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