موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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يلتف عشاق نادي يوفنتوس الإيطالي خلف شاشات التلفاز مساء اليوم الثلاثاء من أجل متابعة مباراة الفريق أمام نظيره مالمو السويدي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة بين يوفنتوس ومالمو ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى يوفنتوس في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه العائد ماسيمليانو أليجري لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي، تحت قيادة نجمه السابق أندريا بيرلو.

ويغيب عن صفوف الفريق في الموسم الجاري نجمه في السنوات الثلاث الماضية الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتتجه أنظار عشاق دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن من أجل متابعة مباراة حامل اللقب فريق تشيلسي الإنجليزي أمام ضيفه زينيت سان بطرسبيرج الروسي، في افتتاح دور المجموعات من البطولة الأوروبية العريقة.

ويقع يوفنتوس ضمن المجموعة الثامنة التي تضم فضلاَ عن مالمو السويدي، فريقي: زينيت سان بطرسبيرج الروسي وتشيلسي الإنجليزي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة في إطار رحلته للعودة لمنصات التتويج من جديد.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا على ملعب «مالمو ستاديوم» في مدينة مالمو السويدية، وهو ملعب أصحاب الأرض الذين باتوا الفريق الأقوى على ساحة كرة القدم السويدية في السنوات الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة «بي إن سبورتس 3 أتش دي بريميوم».

معلق مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الشهير أحمد البلوشي بالتعليق على مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا.