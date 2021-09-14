انطلاق مهرجان سماع للإنشاد الديني السبت المقبل

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عقد الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، وسهام يوسف المدير التنفيذى للمهرجان، أمير نبيه رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالعلاقات الثقافية الخارجية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان في دورته الرابعة عشر( الإستثنائية) بالمجلس الأعلى للثقافة، برعاية الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام إلى العالم) حيث وجه الفنان انتصار عبدالفتاح الشكر لوزيرة الثقافة لتحمسها على إقامة هذه الدورة الـ 14 الاستثنائية في ظل الظروف التي تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع فرضتها علينا جائحة كورونا، كما وجه الشكر للدكتور خالد العنانى وزير الاّثاروالسياحة لدعمه وتسهيل إجراءات دخول القلعة، وكذلك لهيئة التنشيط السياحي.

وقال انتصار إن رسالة سلام وأصداء مهرجان سماع سيجوب الصعيد بدء بمحافظة سوهاج، ولأول مرة سنتوجه إلى الإسكندرية بناء على طلب الجماهير وسوف تعرض رسالة سلام بكنيسة سانت كاترين بالإسكندرية قريبا، سيُقام المهرجان في الفترة من 18 حتى 24 سبتمبر الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة، يُشارك في المهرجان٣٣ فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، كما تشارك الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وأسبانيا وإندونسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، بالإضافة لمشاركة خاصة لفرق سورية المقيمة في مصر، ضيف شرف المهرجان هذا العام دولة( الأردن).

ويأتى ذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بمئوية تأسيس الدولة الاردنية، كما يحتفى المهرجان بالجمهورية التونسية وبتاريخ طويل من مشاركات الفرقة التونسية بفعاليات الدورات السابقة، وشخصية المهرجان بيتهوفن، يكرم المهرجان رموز لقيمتها وإبداعها في مجال الانشاد والموسيقى الروحية وهم الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونيانى( إيطاليا)، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع وروح الشجن(مصر)، الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس(اليونان)، جمعية النور والأمل(مصر)، بالإضافة إلى تكريم خاص لـ إدواردو بانياغواتريو جسر ثقافى بين مصر وأسبانيا، كما يرسل المهرجان رسالة محبة وذكرى وتحية ولمسة وفاء لمحبى الثقافة الراحل أحمد الفيومى، يُعرض المهرجان في القلعة، وقبة الغورى، ومسرح ساحة الهناجر، حديقة الحرية، بيت السنارى، المتحف القبطى«مجمع الأديان» الذي سيقام به فعاليات ملتقى الأديان«هنا نصلى معا» في دورته السابعة «يوم 21 سبتمبر بمجمع الأديان بمصر القديمة، وأضاف الفنان أنتصاربأنه سيقيم احتفالية كبرى تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة في الختام 24سبتمبرمن خلال الورشة الدولية التي تؤكد على التفرد والتناغم الذي يعكس قيمة الإنسان واحترام ثقافته، كما يتضمن المهرجان إقامة سوق شعبى لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة، يهدف المهرجان لإحياء فن السماع باشكاله المختلفة التراث الإسلامى والقبطى والتراث الكنائسى في مصر وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنسانى بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان( المحبة- التسامح- السلام).

تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان في الدورات السابقة وتحدث الفنان انتصارعن رحلته في تأسيس المهرجان على مدار ١٤ عاما والذى أصبح له مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التي تضم أهم الشخصيات المكرمة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والدخول بالدعوات المجانية في حفل الإفتتاح يوم 18 سبتمبر.