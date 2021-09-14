هنا الزاهد مشغولة بتصوير «أنا وهي» تحت ضغط بسبب مخرجه

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تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسلها الحديد «أنا وهي»، وقرر مخرجه عمرو صلاح تكثيف ساعات التصوير على مدار الأسابيع المقبلة،للانتهاء من تصويره كاملا خلال ٤٥ يوم على الأكثر،ليكون جاهز للعرض في يناير المقبل.

المسلسل بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم هو نن تأليف مصطفى حمدى، وتواجدت بسببه هنا داخل أحدي الكافيهات الأسبوع الماضي لتصوير عدد من مشاهده خارجي، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى.

وكان الفنان أحمد فهمي قدم اثار الجدل والسخرية بين متابعيه بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تجمع زوجته الفنانة هنا الزاهد وصورة لكلبته التي يلقبها ب«زيزي»، ووضع هاشتاج باسم #نساء_في_حياتي لينتقده متابعوه متهمين إياه بوضع زوجته في موقف محرج والسخرية منها.

وعلقت إحدى المتابعات لـ«فهمي» :«يا هنا الحقى قال الكلبة نساء قال»، وكتب آخر: «طب انت كدا بتتغزل فيها ولا بتشتمها عشان اكون عارف بس».