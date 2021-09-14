"كيا سيراتو" الجديدة بتصميمها الجريء تصل إلى السوق السعودي

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ذات طابع رياضي مع عناية فائقة بالسائق.. مبنية لتعزيز تجربة القيادة

وصلت إلى السوق السعودي أول سيارة سيراتو تحمل شعار كيا الجديد، وذات طابع رياضي، مع عناية فائقة بالسائق، ومبنية على هيكل سيارة مصمم لتعزيز تجربة القيادة. تتميز السيارة الجديدة بتصميمها العصري، لتعود السيارة المحبوبة في المنطقة بشكل جديد ذي طابع رياضي، معزز بأحدث أنظمة الأمان المتطورة والميزات التكنولوجية الحديثة في سيارة ذات حضور ديناميكي.

وتحتوي سيارة سيراتو الجديدة على مصابيح ليد (LED) أمامية بالحجم الكامل، وتظهر كخطوط رشيقة مع الشبك الأمامي الذي يبرز التصميم الجديد لواجهة السيارة، ويشكل جزءًا من تصميمها الخارجي الرياضي. أما في الخلف فتزيد الخطوط الأفقية البارزة من جرأة مظهر السيارة، وتبرز تصميمها الخارجي الانسيابي.. وتحت غطاء المحرك، تقبع المحركات الجديدة المطورة للجيل الثالث من السيارة، والتي تزيد من كفاءتها في استهلاك الوقود.

ويحظى السائق بأقصى درجات الراحة والتطور التكنولوجي، مع شاشة عالية الدقة بقياس 8 بوصات، وشاشة كريستال سائل ملونة (TFT LCD) بقياس 4 بوصات في لوحة العدادات، لتحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة. وتتميز السيارة باتصالات جديدة ومحسنة؛ حيث يؤمّن نظام الاتصال المتعدد بالبلوتوث والشحن اللاسلكي تجربةً مريحة خالية من الأسلاك. كما تحتوي السيارة الجديدة على ميزتَيْ التشغيل عن بُعد وصندوق الأمتعة الذكي، واللتيْن توفران حلولًا متطورة تضمن راحة الركاب.

يتم في هذه السيارة عزل قدر كبير من الضجيج والاهتزازات، كما تؤمّن شاشة سيراتو العريضة رؤيةً واضحة بفضل واجهتها الرقمية سهلة الاستخدام، الكفيلة بدعم السائق بشتى الطرق خلال رحلاته. وتدعم شاشة سيراتو الكبيرة الاتصالَ واستخدام Apple CarPlay وAndroid Auto؛ مما يضمن قمرة قيادة مثالية على مختلف الطرقات.

وبهذه المناسبة تحدّث السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا موتور قائلًا: "يسعدنا أن نوفر كيا سيراتو الجديدة في المملكة؛ إذ تشكل هذه السيارة نموذجًا لما نسعى لتحقيقه، وتأتي ضمن خططنا الموضوعة حديثًا لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات. وفي الأسابيع المقبلة سيبدأ عملاؤنا بالتعرف على سيارة كيا سيراتو الجديدة وتجربة قيادتها".

وأضاف بغدادي: "كما هي حال أي سيارة من كيا، تم الحفاظ على الميزات التي تجعل سيراتو من أكثر السيارات رواجًا في أسواق المملكة، إلى جانب تحديثات عدة وإضافة مختلف ميزات السلامة المتطورة من كيا؛ كل ذلك ضمن تصميم رياضي أنيق لسيارة توفر قيادة مثالية على مختلف الطرقات في المنطقة".

ومن أبرز محتويات التصميم الجديد، تقنيات "السلامة المتطورة" (Advanced Safety) من كيا، التي تلبي احتياجات السلامة والراحة المختلفة عبر مجموعة ميزات ممتازة؛ لتسهل حياة سائقي هذه السيارة. وتحتوي السيارة الجديدة على نظام "مكابح الركن الإلكترونية"، ونظام "الإقفال الآلي" للمكابح من أجل ركن السيارة بشكل أكثر أمانًا. كما تم تجهيز سيارة سيراتو بأنظمة "درايف وايز" (DRIVE WiSE) من كيا؛ لضمان تجربة قيادة سلسة على كل الطرقات.

إضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بأحدث ميزات كيا المبتكرة للأمان، مثل شاشة الرؤية الخلفية التي تدعم نظام تفادي الاصطدام، وميزة مسافة الركن، لتضمن سيارة سيراتو الجديدة رحلات أنيقة وهادئة وآمنة دائمًا.

تتوفر سيارة كيا سيراتو بمظهرها الجديد في أسواق المملكة ابتداءً من سبتمبر 2021.