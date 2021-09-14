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"صحي وسط المدينة والسر" بالطائف يحصلان على شهادة الاعتماد "سباهي"

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"صحي وسط المدينة والسر" بالطائف يحصلان على شهادة الاعتماد "سباهي" "صحي وسط المدينة والسر" بالطائف يحصلان على شهادة الاعتماد "سباهي"
بعد نجاحهما في تحقيق معايير السلامة والجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات

حصل مركز صحي وسط المدينة على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي" بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

وحقق مركز السر شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، فيما أكّدت الصحة العامة بصحة الطائف، تواصل الجهود لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية مما ينعكس إيجاباً على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الى أن الاعتماد سيُسهم بشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وجاء الاعتماد بعد اجتياز المركزين التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز، ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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