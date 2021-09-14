أبرزها برشلونة ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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تفتتح اليوم الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا 2021- 2022، وينتظر الملايين من عشاق كرة القدم مشاهدة أبرز نجوم العالم في أقوى البطولات القارية للأندية، حيث تقام اليوم 8 مباريات، أبرزها مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ ويانج بويز ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي ضد زينيت ومالمو ضد يوفنتوس.

وفيما يلي جميع مبارايات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة :

- يانج بويز ضد مانشستر يونايتد

المباراة ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سويسرا فانكدورف وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium

- إشبيلية ضد سالزبورج

المباراة ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium

- تشيلسي ضد زينيت

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium

- دينامو كييف ضد بنفيكا

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمبيسكي ناشونال سبورتس كومبلكس وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 Extra

- ليل ضد فولفسبورج

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيار موروا وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 Extra

- مالمو ضد يوفنتوس

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مالمو وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 3 HD Premium

- فياريال ضد أتالانتا

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب لا سيراميكا وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD

- برشلونة ضد بايرن ميونخ

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium