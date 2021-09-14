غدًا.. مناقشة كتاب «مغزى القراءة» في بيت السناري

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تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور غدا الأربعاء، لمناقشة كتاب «مغزى القراءة» للكاتب الهولندي بيتر شتاينس، ترجمة محمد رمضان حسين، تُدير الندوة أسماء إبراهيم، وهي مخرجة بماسبيرو وصانعة أفلام وناقدة فنية ومن المهتمين بالتاريخ والتراث، وذلك بحضور ومشاركة المترجم محمد رمضان حسين، وتشمل الندوة عرضًا موضحًا بالرسوم والصور لمحتوى الكتاب، ونبذة عن الكاتب الهولندي بيتر شتاينس، بالإضافة إلى مناقشة عامة وحوار مفتوح.

يدور كتاب «مغزى القراءة» حول تفاصيل عوالم العديد من الأدباء والمفكرين والفلاسفة، قديماً وحديثاً، ويعرض الكاتب من خلال ذلك تجربة شديدة الحساسية والذاتية والمرارة، وهي إصابته بمرض التصَلب الجانِبِي الضمورِي، الذي تبدأ أعراضه بموت الخلايا العصبية التي تُغذي عضلات الجسم، وتؤدي إلى تدهور مستمر في حالة الجسد، ووظائفه التي يقوم بها، فالقراءة بصحبة هذا المرض ليست مجرد قصة مؤثرة لموت متوقع، ولكنها نظرة استثنائية على الأدب العالمي، وذلك من خلال تناول كلاسيكيات مثل «كونت دي مونت كريستو»، و«سباعية المكتب»، و«أبلوموف»، و«الجبل السحري»، و«مذكرات هادريان» للتأمل في العجز والفراق والاستسلام والألم، وأيضاً في الأشياء الجميلة التي ينطوي عليها مرض مميت.

يشار إلى ان محمد رمضان حسين ترجم الكتاب إلى العربية عن الطبعة الثانية الصادرة بالألمانية في 2016، وهو حاصل على ليسانس لغات وترجمة، قسم اللغة الألمانية، ويعمل كمترجم لغة ألمانية ومحاضر مركزي بوزارة الثقافة المصرية. وقد شارك بالملتقى الدولي للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، كما شارك بمؤتمر السياسات الثقافية بمكتبة الإسكندرية. وصدر له العديد من الأعمال المترجمة مثل كتاب: (نار حَيَّة، قصة حب ميلينا يسنسكا) من تأليف: ألويس برينتس، ورواية (كاترينا) من تأليف: داتسي روكشاني.