موعد مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن من أجل متابعة مباراة حامل اللقب فريق تشيلسي الإنجليزي أمام ضيفه زينيت سان بطرسبيرج الروسي، في افتتاح دور المجموعات من البطولة الأوروبية العريقة.

ويقع تشيلسي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم فضلاَ عن زينيت سان بطرسبيرج فريقي: يوفنتوس الإيطالي ومالمو السويدي.

ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق الفوز من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة في إطار رحلته للدفاع عن اللقب الذي اقتنصه في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة تشيلسي وزينيت سان بطرسبيرج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن، وهو ملعب فريق تشيلسي ومعقل جماهير البلوز.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا عبر قناة «بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم».

معلق مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا

سيقوم المعلق الشهير سوار الذهب بالتعليق على مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا.